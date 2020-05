Non sarà come avere un manto stradale nuovo ma almeno si eviterà di distruggere i veicoli percorrendo le strade colabrodo della città. Da qualche giorno gli operai comunali dell'ufficio Servizi stanno procedendo alla chiusura delle tante buche, a volte dei crateri, disseminate lungo le vie vastesi.

"Stiamo utilizzando un tipo di asfalto che è efficace per richiudere le buche - spiega l'assessore Marco Marra, che sta seguendo da vicino il lavoro svolto -. Abbiamo iniziato già con le periferie, siamo stati a Vasto Marina, Piano di Marco, dove c'era richiesta di intervento. Proseguiremo con le strade principali e anche quelle secondarie, cercando di risistemare al meglio le strade. Certamente con questi lavori non andremo a risolvere situazioni di strade private che aspettano sempre l'intervento del Comune".

I lavori, come spiega Marra, proseguiranno nei prossimi giorni. L'auspicio di automobilisti, motociclisti e ciclisti è che queste opere di copertura delle buche possano resistere a lungo, così da evitare rotture meccaniche e cadute (per chi viaggia sulle due ruote) che spesso in passato si sono verificate.