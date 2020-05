"A teatro con gusto", come suggerisce il titolo stesso, è un evento che declina attraverso il teatro la passione degli italiani per il buon mangiare. L'ideatore e protagonista è l'attore Corrado Oddi, che ha già proposto in diverse località italiane questo viaggio culturale tra arte e cibo. Ad accompagnare la performance teatrale di Oddi sarà la vastese Rosanna Di Michele, l'ambasciatrice della cucina abruzzese a New York e direttore esecutivo di Abruzzo in Tavola.

Cornice di "A teatro con gusto", il prossimo 25 settembre, sarà il Camping Village Grotta del Saraceno di Vasto. Lo spettacolo inizierà con il monologo "Gola", di Mattia La Torre, interpretato da Corrado Oddi. Poi spazio al cooking show, con relativa degustazione, a cura di Rosanna Di Michele. Si concluderà con l'attore italiano che interpreterà poesie e brani di Trilussa, accompagnato al pianoforte dal maestro Roberto Gentilezza.

Per poter partecipare all'evento è possibile prenotarsi presso Vistamare Event Location, al numero 0873.310213.