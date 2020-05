Il giallo del cadavere senza nome:

"Gli esami radiografici eseguiti in total body hanno stabilito che si tratta di un individuo di sesso maschile, come confermato anche dagli accertamenti effettuati al tavolo anatomico. Un uomo anziano, di cui al momento non è possibile stabilire con certezza l'età".

E' il medico legale della Asl provinciale, Pietro Falco, a comunicare i risultati dell'autopsia e delle radiografie eseguite sul cadavere trovato sabato scorso sul greto del fiume Sinello, trasportato dal corso d'acqua fino a contrada Zimarino, a Nord di Vasto.

"Ieri sera sono stati svolti gli esami radiografici, oggi l'esame autoptico", spiega l'anatomopatologo: "Si tratta di un uomo anziano, alto un metro e 70. Il suo corpo non presenta lesioni fratturative e questo lascerebbe presumere una morte non violenta. La scheletrificazione ci indica che il decesso è avvenuto svariati mesi fa. Abbiamo prelevato - dice l'anatomopatologo - alcuni tessuti necessari alle indagini genetiche al fine di comparare i risultati con eventuali segnalazioni di persone scomparse e poi procederemo agli approfondimenti di carattere forense. Siamo ancora all'inizio del percorso di identificazione".