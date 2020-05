Dimissioni di Raspa, il Pd:

Convocare la commissione Affari sociali del Comune di San Salvo per discutere delle dimissioni del presidente, Fabio Raspa. Lo chiedono i consiglieri comunali Luciano Cilli e Arnaldo Mariotti (Pd) in una richiesta scritta indirizzata al presidente del Consiglio comunale, Eugenio Spadano. Dopo le prese di posizione del comitato Adesso San Salvo per Renzi e di Nicola Sannino (Centro democratico), ora anche i rappresentanti del Pd nell'aula consiliare entrano nel dibattito innescato dall'abbandono di Raspa. La vicenda è ormai diventata un caso politico.

Il documento - Questo il testo della richiesta scritta presentata da Cilli e Mariotti: "I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico, Cilli Luciano e Mariotti Arnaldo, venuti a conoscenza dagli articoli di stampa che si è dimesso dall’incarico il Presidente della Commissione consigliare Affari Sociali, Consigliere Fabio Raspa, chiedono al Presidente del Consiglio di convocare la Commissione stessa per discutere le dimissioni ed eleggere il nuovo Presidente.

Certi che la Sua sensibilità istituzionale porterà ad una tempestiva convocazione, cordialmente salutano".