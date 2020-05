"E' un fenomeno in crescita costante, forse a causa della crisi. Ma le sanzioni sono pesanti: scattano la denuncia penale, una sanzione amministrativa da quasi 900 euro e il sequestro del mezzo", spiega l'ispettore capo Carmine Pontassuglia, comandante della polizia stradale.

Non c'è una settimana in cui gli agenti del Distaccamento di via Giulio Cesare non fermino qualche automobilista che va in giro senza assicurazione. O con tagliando contraffatto.

L'ultimo episodio risale ad appena due giorni fa. A un posto di controllo istituito dagli agenti lungo la statale 16 Sud, nei pressi del bivio per San Salvo, la paletta si è alzata dinanzi alla Fiat Uno di un 23enne originario di Montecilfone (Campobasso). Dopo aver verificato che l'auto viaggiava con un'assicurazione falsa, gli agenti hanno comminato al giovane le sanzioni previste dalla legge: denuncia penale per falso documentale, multa da quasi 900 euro e sequestro della vettura.

Nei casi in cui il veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa, non scatta la denuncia, ma solo le altre due pesanti sanzioni.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.