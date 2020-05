“San Salvo nel basket che conta con la partecipazione la prossima stagione nel campionato di Serie C regionale. Una grande soddisfazione e un onore considerando che si è approdati a questo torneo grazie allo sforzo di alcuni appassionati e del contributo vero di diversi amici”. Lo ha detto il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, accogliendo questa mattina nell’aula consiliare Alberto Antenucci, presidente della società Amici del Basket San Salvo, il tecnico Linda Ialacci e il giocatore Saverio Celenza, allenatore tra l’altro del settore giovanile, alla sua 31esima stagione agonistica (ha iniziato a 16 anni, oggi ne ha 47). Dodici le squadre d’Abruzzo e Molise che parteciperanno al campionato di serie C, alcune delle quali di altissimo livello e tradizione cestistica.



Il presidente Antenucci ha ripercorso la storia della società Amici del Basket San Salvo che si era dato l’obiettivo in tre anni di salire in una categoria più importante come la serie C. “Obiettivo raggiunto prima del tempo previsto – ha dichiarato Antenucci – per essere stati ripescati dopo aver disputato un bel campionato di serie D. Non siamo saliti per meriti sportivi ma per la qualità del progetto che stiano costruendo con serietà e l’impegni di tutti. Sono felice di questo nuovo anno per San Salvo che si presenta con una novità importante”.



Come hanno spiegato il coach Ialacci e dei giovani Celenza la squadra è formata dalla partecipazione di giocatori del territorio e da collaborazioni con società cestiste più importanti come Vasto Basket. “Il nostro impegno – ha spiegato Linda Ialacci – è di far crescere il movimento cestistico puntando soprattutto alla valorizzazione dei giovani sia come metodo di lavoro e come promozione di questo sport”. Celenza ha ricordato i “numeri” della società Amici del Basket San Salvo che ha visto lo scorso anno in campo 130 giovani con la partecipazione a 10 campionati. L’attività giovanile continuerà a svolgersi nella palestra di via Verdi mentre le gare si disputeranno presso la palestra del Mattioli.



Il presidente Antenucci, che ha contribuito sinora il basket di San Salvo con la sua società D’Angelo e Antenucci, ha annunciato che a breve ci sarà l’annuncio di sponsor importante che sosterrà la stagione in serie C (inizio il 6 ottobre e che prevede nella stagione regolare la disputa di 22 partite). “Tutti coloro che vogliono contribuire al Basket San Salvo – ha detto Antenucci – possono farsi avanti: le porte sono aperte a tutti”.



Erano presenti l’assessore provinciale Tonino Marcello e l’assessore comunale Giancarlo Lippis. Entrambi amanti del basket e molto vicini alla società del presidente Antenucci al quale hanno fatto i migliori auguri per una stagione non facile in un torneo molto tecnico e con quintetti formati da giocatori delle serie superiori. Marcello ha ribadito l’impegno e la caparbietà di Antenucci nel sostenere la squadra, mentre Lippis nel ricordare come il basket sia uno sport che insegna alla solidarietà, al rispetto delle regole e dell’avversario ha sottolineato l’impegno del Comune per la costruzione di una nuova palestra polifunzionale al rione marina.