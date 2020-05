Il Circolo Tennis Vasto "Antonio Boselli" comunica che con piena soddisfazione si è conclusa la terza edizione di "Porte Aperte al Tennis". La manifestazione di puro contenuto promozionale si è tenuta sui campi del Circolo Tennis Vasto nello splendido e suggestivo Parco Muro delle Lame ed ha visto la partecipazione di numerosi bambini di età compresa tra i sei e quindici anni che hanno potuto cimentarsi per una settimana “gratuitamente” nello disciplina del Tennis, sotto la guida del Maestro Federale FIT Danilo Licitra.



Al termine della settimana i partecipanti hanno ricevuto in omaggio una T-Shirt celebrativa ed un attestato di partecipazione all’evento. Numerosi sono stati i ringraziamenti e gli attestati di stima pervenuti da parte dei genitori nel corso della cerimonia conclusiva per la brillante iniziativa intrapresa.



Il Presidente del Circolo Luca Russo, nel ringraziare quanti si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento ha dichiarato: "La nostra associazione è vicina ai giovani ed allo sport e tali manifestazioni crediamo possano avvicinare le due componenti. Visto l’ottimo risultato ottenuto, certamente la ripeteremo in futuro".