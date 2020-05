"E' il quinto veicolo rubato che troviamo su questa strada, probabilmente perché è collegata a via Montevecchio e rappresenta per i ladri una via di fuga", spiega il tenente Massimo Palandrani, che dirige la squadra di pronto intervento della polizia municipale di Vasto.

Oggi, attorno alle 19.15, gli agenti del Comando di piazza Rossetti hanno rinvenuto in via Francesco Del Greco uno scooter Piaggio Scarabeo 125 rubato più di un mese fa a Cupello: "La denuncia - racconta l'ufficiale - era stata presentata attorno al 10 agosto scorso dal padre di un ventenne, cui abbiamo già provveduto a restituire il motoveicolo, che era stato abbandonato vicino al muraglione, nei pressi del sottopassaggio".

L'ultimo ritrovamento in via Del Greco era stato quello di una Mercedes trafugata a Roma. "E' il quinto veicolo rubato che troviamo su questa strada".

In molti casi, si tratta dei cosiddetti furti a staffetta: ladri in trasferta arrivano con un'auto, poi ne rubano un'altra per poter girare sulle strade urbane senza dare nell'occhio e svaligiare le abitazioni. Poi tornano di nuovo alla macchina precedente, con cui fuggono verso il punto di partenza.