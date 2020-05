Primo successo della stagione per la BCC Vasto Basket. Nel Torneo di Isernia i biancorossi hanno conquistato la vittoria battendo Farmacia Sardella Venafro e Virtus Cassino. Nella prima giornata di gare Ierbs e compagni hanno giocato contro il Venafro. Partita intensa, con i biancorossi partiti forte e poi recuperati dai molisani. Si è deciso tutto nell'ultima parte di gara, con gli uomini di coach Di Salvatore bravi a gestire il match fino alla sirena finale.

Nell'altra sfida di giornata la Virtus Cassino ha battuto i padroni di casa dell'Isernia. Ieri pomeriggio la sfida decisiva per la conquista della vittoria. Tra BCC Vasto e Virtus Cassino è stata partita vera e intensa, con molti falli e giocate al limite. Al riposo la BCC Vasto era avanti 36-33. Poi ha incrementato il suo vantaggio fino al risultato finale di 81-63. Nell'altra sfida Isernia ha battuto Venafro conquistando così il terzo posto.

Ieri si è visto in campo anche Gianluca Di Carmine, ultimo arrivato in casa BCC Vasto Basket, con coach Di Salvatore che ha dato spazio a tutti i giocatori del roster, compresi i più giovani della squadra. Da domani si riparte con il lavoro in palestra, con la stagione ufficiale che si avvicina sempre più. Sabato e domenica la squadra sarà impegnata in un altro torneo, a Giulianova, formazione inserita nello stesso girone di DNB, il Campli (DNC) e la BLS Lanciano. Cresce anche l'attesa per l'amichevole del 23 settembre contro i Roseto Sharks, formazione di Legadue Silver, con tanti giocatori di livello. Sarà un test spettacolare e impegnativo per i biancorossi e sarà l'occasione per la società vastese per festeggiare la promozione in DNB arrivata durante l'estate.