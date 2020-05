Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato la riunione del Consiglio comunale per venerdì 20 settembre 2013 alle ore 16 in prima convocazione e lunedì 23 settembre alle ore 16 in seconda convocazione.

Dieci gli argomenti all’ordine del giorno approvato dalla conferenza dei capigruppo nel corso della riunione dello scorso 13 settembre.

In discussione l’approvazione dei regolamenti per l'isola ecologica e la fruizione del chiosco comunale per la vendita collettiva diretta del pescato. Verrà anche modificato il regolamento che riguarda la ristrutturazione delle facciate con l’adozione di nuovi provvedimenti.

Si procederà, inoltre, all’approvazione del progetto presentato da Pasquarelli Auto srl nella zona industriale per modifiche da apportare all’edificio esistente in variante al Prg vigente. Verrà analizzato l’argomento riguardante la riclassificazione dell’area in contrada Stazione di proprietà del Consorzio di Bonifica destra Trigno e l’approvazione finale della variante al Regolamento edilizio.

Tra gli argomenti in agenda anche le variazioni al bilancio di previsione 2013 per quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 267/200. Infine è prevista la discussione su alcune interpellanze e mozioni e la ratifica delibere della Giunta municipale n. 175 del 23/07/2013 e n. 203 del 06/09/2013.

(Comune di San Salvo - Ufficio stampa)