Non oggi, ma, forse, entro giovedi. Slitta, in ospedale a Vasto, l'autopsia sul corpo rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri dalle guardie ittiche provinciali sul greto del fiume Sinello a Vasto. Secondo indiscrezioni, prima del'esame autoptico saranno eseguiti accurati accertamenti radiografici sul cadavere.

Esami indispensabili per chiarire età scheletrica, eventuali lesioni di colpi d'arma da fuoco e il sesso. Già, perche' non sembra certo, come pareva in un primo momento, che quello ritrovato ai piedi del cavalcavia della A14, sia il corpo di un uomo. Le radiografie del bacino potranno in tal senso risolvere questa domanda. Anche l'ispezione dell'arcata dentaria potrà aggiungere altri elementii importanti al quadro investigativo.

Nei laboratori dell'Arma, intanto, si analizzano pure i più piccoli frammenti rinvenuti ieri accanto o sopra al cadavere, tra cui, pare, brandelli di una cintura. I carabinieri della Compagnia di Vasto, frattanto, continuano a passare al setaccio gli elenchi delle persone scomparse. Nel tentativo di dare un nome al cadavere, del caso si occupera' anche la trasmissione tv di Raitre Chi l'ha visto?