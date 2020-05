Al via in città la raccolta dell'olio alimentare usato. Sabato sono stati ufficialemente inaugurati i tre ecopunti in cui i cittadini potranno conferire l'olio utilizzato in cucina. Il progetto è stato portato avanti dal Comune di Vasto con la Pulchra Ambiente, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti e ha visto il coinvolgimento di due società specializzate, la Ecologica Valtrigno e la Proteg. L'olio che verrà portato dai cittadini nelle tre cisterne di raccolta, posizionate all'esterno del centro commerciale Leclerc, via Cardone, del Conad di via Alessandrini e del supermercato Todis in corso Mazzini, verrà poi portato negli impianti di smaltimento.

Come ha sottolineato l'assessore Marco Marra la sensibilità dimostrata dai cittadini per la raccolta dell'olio sembra essere tanta. I vantaggi sono tanti, iniziando dalla minor "sofferenza" dei depuratori delle acque di scarico che, se tutta la cittadinanza si impegnerà nel non buttare più l'olio negli scarichi, potranno svolgere meglio il loro lavoro. Con la raccolta dell'olio nei 3 ecopunti si alzerà sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata della città, con ricadute positive, si spera al più presto, sul pagamento della tassa sui rifiuti.

In occasione dell'inaugurazione degli ecopunti sono state consegnate anche delle taniche da 5 litri ai cittadini che conferivano nel primo giorno di raccolta. Ma ogni tipo di contenitore va bene per trasportare l'olio da versare nella cisterna a chiusura ermetica. L'auspicio da parte dell'amministrazione è che i cittadini possano rispondere positivamente a questo nuovo step della raccolta differenziata.