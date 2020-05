Iniziato il campionato Giovanissimi Regionali, disputata domenica alle ore 11.00 presso il campo di Vasto Marina. La Bacigalupo, allenata da mister Massimo Baiocco, affronta la quotatissima Delfini Pescara, e scendendo in campo con il modulo 4-3-3, si porta in vantaggio sulla fine del primo tempo con una rete di Emanuele Di Virgilio. Rientrati nel rettangolo di gioco, i ragazzi vastesi sovrastano la Delfini Pescara portandosi sul 2-0 con un gol di Alessio Alberico.



Nella metà del secondo tempo arriva il goal del Pescara che accorcia le distanze con il 2-1, ma al 30' la Bacigalupo risponde con la doppietta del bomber Alberigo, portandosi così sul 3-1. Verso il termine del secondo tempo, dopo un match interessante e condotto dalla Bacigalupo, arrivano due tiri in porta nell’arco di pochi minuti, e la squadra di casa, non avendo il portiere di ruolo, subisce le due reti del Pescara portandosi così sul 3-3.



Allo scadere il match finisce con un pareggio e il dispiacere di aver perso i 2 punti con la delfini Pescara. Tra i migliori in campo della A.S.D Bacigalupo figurano Emanuele Di Virgilio, Emanuele Sarchione e il bomber Alessio Alberigo, con una prestazione di buon livello. La prossima di campionato della Bacigalupo, in trasferta a Fossacesia domenica prossima.



Questa la formazione in campo: Ciccotosto Andrea, Maccione Giuseppe, Ciancaglini Francesco, Fosco Patrizio, Sarchione Dario, Napoletano Marco, Antonino Marco, Di Lorenzo Andrea, Alberico Alessio, Di Virgilio Emanuele, Galiè Luca.