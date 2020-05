Da Andrea D'Adamo, lettore di ZonaLocale.it, riceviamo e pubblichiamo.

"Il 15 settembre, all’incirca alle ore 16:30, in via Canaccio, affacciandomi al balcone di casa mia, notavo che un’anziana signora era caduta e si trovava con il viso a terra, forse perché scivolata o forse a causa di un malore. Subito mi precipitavo giù per cercare di portarle soccorso, ma al mio arrivo, notavo due individui appena passati di fianco al corpo della signora: non si erano neanche fermati a sincerarsi delle sue condizioni.

Una scena inquietante, vergognosa che dimostra come molta gente sia senza sani principi".

"Mi appello alla coscienza di tutti per poter riflettere: una cosa del genere potrebbe accadere a chiunque di noi e anche a quelle due persone che sono passate davanti a quel corpo.

Fortunatamente la signora, cadendo, si è solo procurata un taglio al ginocchio e contusioni sul corpo, niente di grave.

Spero che qualcuno tragga qualche insegnamento da questa vicenda".