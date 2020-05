"Siamo abituati ultimamente a porre l’attenzione sui tanti cittadini incivili che ahimè continuano ad abbandonare rifiuti lungo le strade, una denuncia che non deve sottacere e che deve spingere alla denuncia sociale ognuno di noi. E’ piacevole però segnalare anche condizioni diametralmente opposte, ovvero l’alto grado di civiltà di tantissimi cittadini che solo in poche ore di sabato hanno versato più di 6 quintali di olio alimentare negli appositi contenitori, ovvero le isole di raccolta olii alimentari esausti situati presso il centro commerciale Leclerc-Conad di via Luigi Cardone; presso il supermercato Conad di via Alessandrini e presso il supermercato Todis di c.so mazzini, inaugurati appena stamattina e che, per l’occasione, hanno fornito gratuitamente lattine apposite per la raccolta domestica degli olii". A fornire i primi dati sul nuovo servizio avviato dal Comune di Vasto è Marco Marra, assessore ai Servizi.

"Queste condizioni devono spingere noi amministratori ad essere più attenti ai servizi utili al buon vivere comune. Non escludiamo di studiare a breve forme di incentivi e premi a chi svolge con accuratezza la raccolta differenziata in città.

Già altre realtà italiane hanno messo in campo azioni in positivo, premiando piuttosto che multando. Premi che si sposano con un ottica di città sostenibile come ad esempio una bicicletta o un abbonamento dell’autobus o eco bonus sulla Tarsu. Abbiamo il dovere di puntare in alto nella scala del senso civico, un obbiettivo che rende piacevoli i Luoghi del vivere comune mentre la loro bellezza aumenta il senso di appartenenza, una spirale positiva che dobbiamo innescare".