È Anton Tamajka, un 57enne slovacco residente a San Salvo la vittima dell'incidente avvenuto attorno alle 20.30 nel tratto molisano della statale 16. Il tragico impatto è avvenuto all'altezza del bivio per Montenero di Bisaccia.

L'uomo stava attraversando la strada per riprendere la sua auto dopo una giornata trascorsa al mare e fare ritorno a casa. A quell'ora era già tutto buio e l'Audi guidata da un uomo di Petacciato, che viaggiava lungo la statale 16 in direzione sud, lo ha travolto mentre aveva quasi terminato di attraversare. L'impatto è stato violento, con il corpo trascinato per 30 metri. Inutili i soccorsi giunti sul posto perché l'uomo è morto sul colpo.

Sconvolti gli amici con cui l'uomo aveva trascorso la giornata di mare. Attorno al luogo del decesso c'era uno scenario straziante, con il corpo riverso a terra in un lago di sangue e tutto intorno gli oggetti che aveva portato al mare con sè.

Sul posto i carabinieri di Termoli e Petacciato e la polizia stradale di Campobasso. Il molisano alla guida dell'Audi A3, visibilmente sotto shock per quanto accaduto, è stato interrogato per ascoltare la sua versione dei fatti. Lunghe code si sono create durante le operazioni di soccorso e mentre le forze dell'ordine effettuavano rilievi. Ancora una volta la statale 16, specie in un tratto senza illuminazione, è teatro di una tragedia.