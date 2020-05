Continua, senza sosta, l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Vasto. Un altro arresto e' stato eseguito dagli uomini dell'Arma, nel tardo pomeriggio di ieri, a San Salvo. A finire in manette e' stato, questa volta, T.C. 22enne del posto, trovato in possesso di 40 grammi di eroina. Il giovane, ieri, si è imbattuto in una pattuglia di Carabinieri della Stazione San Salvo impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro abitato.

Temendo di essere fermato dai militari, il 22enne, che sopraggiungeva a bordo di un ciclomotore, ha subito invertito la sua direzione di marcia ed ha poi svoltato in una traversa facendo perdere le sue tracce. I Carabinieri, che nel frattempo lo avevano notato, sono saliti in auto ed hanno provato a raggiungerlo. In un primo momento ai militari è sembrato di aver perso le sue tracce ma continuando a cercarlo per le strade del centro abitato di San Salvo, poco dopo, lo hanno riconosciuto mentre camminava a piedi.

Il giovane infatti, per meglio confondersi tra i passanti, aveva abbandonato il ciclomotore e stava tentando di allontanarsi a piedi. Fermato dai Carabinieri, è stato subito perquisito e nella tasca dei suoi pantaloni i militari hanno trovato 5 dosi di eroina pronte per la vendita. Nella sua abitazione invece, gli uomini dell'Arma hanno poi recuperato altri 36 grammi di eroina nascosti in un portagioie custodito in camera da letto, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 22enne e' stato tradotto nel carcere di Vasto a disposizione dell'A.G.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti