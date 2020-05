E' il gran giorno del Gran Premio di San Marino, l'appuntamento più atteso dagli appassionati italiani della MotoGp, sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli. Si corre oggi la 13ª prova del motomondiale, con il pilota vastese Andrea Iannone pronto a dare il massimo per regalare una gioia ai tanti tifosi vastesi che questa notte alle 3 sono partiti dal Terminal bus per raggiungere il tracciato romagnolo.

Nelle prove ufficiali di ieri luci ed ombre per il pilota in sella alla Ducati del Team Pramac. Nella FP4 Iannone ha girato molto forte, conquistandosi l'accesso diretto alla Q2, la sessione che assegna i primi 12 posti in griglia, senza neanche passare dai ripescaggi della Q1, come spesso gli è capitato.

Poi, però, quando si trattava di fare il tempo per conquistare una buona posizione per la gara di oggi, Ian29 non è riuscito ad ottenere il massimo, dovendosi accontentare del 12° posto. "Sono un po’ deluso - ha commentato a fine giornata -perché avrei potuto essere più veloce, purtroppo non ho potuto sfruttare la prima gomma in particolare. Sono comunque riuscito a migliorare molto sia i tempi fatti durante i test, sia turno per turno, quindi è positivo.

Abbiamo fatto un buon lavoro, e so che devo migliorare molto nella prima parte del tracciato per ottenere ancora qualche decimo. Sono veloce quasi in tutti i T tranne nel T1, e questo è l’obiettivo per domani. Abbiamo fatto piccole modifiche alla moto che mi hanno soddisfatto, e sono contento. Spero di poter continuare così".

A partire dalla pole position sarà il solito Marc Marquez, mattatore di questa stagione, seguito da Lorenzo e da un ritrovato Valentino Rossi, che quando sente aria di casa riesce a fare sempre dei grandi numeri in pista. Si parte alle 14 con lo spettacolo in pista accompagnato da quello sulle tribune.