Partenza alle 5 del mattino per i podisti vastesi impegnati nella fiaccolata a staffetta verso San Giovanni Rotondo. Un gruppo composto da atleti della Podistica Vasto, dell'Atletica Vasto e dei Tapascioni, che per la 31ª volta copriranno il percorso tra Vasto e la città pugliese per rendere omaggio a San Pio da Pietrelcina.

Ogni podista correrà per un tratto di 10-20 di chilometri lungo le strade di Abruzzo, Molise e Puglia, prima di giungere al santuario dedicato al Santo, alle 17, con la celebrazione della Santa Messa alle 18.

Tanto entusiasmo da parte del gruppo, che corre con una canotta con l'immagine di San Pio e una fiaccola accesa per testimoniare la devozione, e delle persone che incontrano lungo il percorso, pronte a darsi da fare per rifocillare i podisti al momento del "cambio" di frazionista.

Foto di Massimiliano Monaco