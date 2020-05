All'Aragona finisce 3-3 tra Vasto Marina e Altinrocca, la squadra di Luigi Baiocco conquista così il primo punto di questo campionato di Eccellenza. Hanno però qualcosa da recriminare i vastesi perchè con qualche errore in meno avrebbero potuto conquistare i tre punti.

La partita. Il Vasto Marina deve fare a meno degli infortunati Bruno e Menna, tra i pali c'è il nuovo acquisto Antenucci, classe 1968. Parte subito in avanti l'Altinrocca al 1' Cataruozzolo si avvicina alla porta avversaria, ma non riesce a concludere. Al 3' Riella avanza ed entra in area, ma viene fermato dalla difesa ospite.



Al 9’ padroni di casa in vantaggio, Riella batte un angolo dalla destra, D'Alessandro colpisce di testa, Tucci devia e la palla finisce in rete. Al 24’ la botta di Giangiulio va fuori, al 26’ risponde Riella dal limite dell’area, ma Santandrea para.



Al 35’ l'Altinrocca pareggia con De Vincentiis servito da Giangiulio in area di rigore. Al 39’ Consolazio manca di pochissimo l’appuntamento con il gol, su un traversone dalla destra non ci arriva per un soffio. 41’ il Vasto Marina di nuovo avanti, dalla sinistra Della Penna mette in mezzo, Consolazio intercetta, la sfera colpisce la mano di Giangiulio in area, l’arbitro lo ammonisce e concede il rigore. Sul dischetto si presenta Consolazio che segna.



Al 49’ un tiro insidioso di Giangiulio viene deviato in angolo da Antenucci, al 56’ pareggia ancora l'Altinrocca, su punizione dalla sinistra di Giangiulio, che scavalca la barriera, c'è una deviazione involontaria di Maruggi che manda la sfera nella propria porta. Al 61’ Tomeo batte una punizione dalla destra, Consolazio di testa spedisce fuori. La partita si incattivisce, sale la tensione, entrambe le squadre vogliono vincere e sanno che possono farcela.



Al 77’ punizione centrale di Tomeo, Santandrea si distende e mette in angolo, all'84’ gol di Cataruozzolo in area stoppa, si gira e mette dentro il 3-2. I vastesi possono pareggiare un minuto dopo, ma Maruggi solo davanti all'estremo difensore ospite si divora inspiegabilmente un gol facilissimo. All'89’ la punizione di Consolazio punizione viene messa in corner da Santandrea, nel primo minuto di recupero arriva la rete del pareggio, Consolazio gol ruba palla a centrocampo serve Tomeo che arriva davanti a Santandrea e insacca. Il Vasto Marina porta a casa il primo punto della stagione. Domenica prossima in programma la trasferta a Pineto.

Clicca qui per la diretta di ZonaLocale.it





Tabellino

Vasto Marina-Altinrocca 3-3 (2-1)



Marcatori: 9’ Tucci (Altinrocca) autogol, 35’ De Vincentiis (Altinrocca), 42’ Consolazio (Vasto Marina) rigore, 59’ Maruggi (Vasto Marina) autogol, 84’ Cataruozzolo (Altinrocca), 91’ Tomeo (Vasto Marina)



Vasto Marina: Antenucci, Puka, Pili, Maruggi (85’ Cesario), D'Alessandro, Benedetto, Della Penna, Napolitano (59’ Stivaletta), Consolazio, Florio, Riella (59’ Tomeo). A disposizione Gaspari, Nocciolino, Colamarino, La Guardia. Allenatore Baiocco



Altinrocca: Santandrea, Miggiano, Del Mastro (59’ Cappelletti), Tucci, Flocco, Lomele, D'Antonio, Pappone, De Vincentiis (52’ Quintiliani), Giangiulio, Cataruozzolo. A disposizione Battaglia, Iamunno, Pierri. Allenatore Cianci.



Arbitro: Arturo D’Orsogna di Teramo, assistenti Giorgini e Conoscitore di Teramo



Ammoniti: Maruggi (Vasto Marina), Santandrea (Altinrocca), Giangiulio (Altinrocca), Lomele (Altinrocca), Stivaletta (Vasto Marina)

I risultati della seconda giornata di Eccellenza. Acquaesapone-Pineto 1-2, Capistrello-River Casale 3-1, Francavilla-Civitella Roveto 5-3, Miglianico-Torrese 1-1, Rosetana-Vastese 2-0, San Nicolò-Alba Adriatica 2-0, San Salvo-Avezzano 1-2, Vasto Marina-Altinrocca 3-3, Virtus Cupello-Montorio 1-3

La classifica. Avezzano e San Nicolò 6, Capistrello, Montorio e Torrese 4, Alba Adriatica, Civitella Roveto, Francavilla, Pineto, River Casale, Rosetana, San Salvo e Vastese 3, Altinrocca, Miglianico e Vasto Marina 1, Acquaesapone e Virtus Cupello 0

Il prossimo turno. Domenica 22 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-San Salvo, Altinrocca-Francavilla, Avezzano-Civitella Roveto, Montorio-Rosetana, Pineto-Vasto Marina, River Casale-Miglianico, Torrese-San Nicolò, Vastese-Acquaesapone, Virtus Cupello-Capistrello