E' carico di amarezza il Gran Premio di San Marino per Andrea Iannone. Il pilota vastese, davanti a una folta rappresentanza del suo fan club, è caduto dopo pochi giri di gara. Doppio rammarico, poichè il pilota in sella alla Ducati del team Energy-Pramac, era riuscito ad avere un ottimo spunto in partenza, risalendo tre posizioni e piazzandosi 9°. Poi la caduta che lo ha messo fuori gioco proprio quando la situazione si faceva molto positiva per lui.

Resta fermo in classifica generale Ian29, con una top ten mondiale che si allontana sempre di più. In questa stagione d'esordio sembra voler andare tutto storto. L'obiettivo è quello di finire l'anno conquistando quanti più punti possibile e poi iniziare a concentrarsi sulla stagione futura. Iannone ha ancora un anno di contratto con Ducati, ma i movimenti in seno ai team sono continui in questa fase della stagione.

Vince Lorenzo, in testa sin dalla partenza, seguito da Marquez sempre più leader del mondiale, e Pedrosa, per l'ennesimo podio tutto spagnolo della stagione.

L'ordine d'arrivo: Lorenzo, Marquez, Pedrosa, Rossi, Bradl, Crutchlow, Bautista, Dovizioso, Hayden, Pirro, Smith, Edwards, Espargaro.