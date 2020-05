Lo "stato d'emergenza" per l'addio (o l'arrivederci) di Silvio Marinaro alla BCC Vasto Basket è durato poco più di 48 ore. Ieri sera, dopo la vittoria partita nel torneo di Isernia contro il Venafro, la società biancorossa ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con Gianluca Di Carmine, classe 1986, nelle ultime 3 stagioni all'Amatori Pescara tra Divisione Nazionale C e B. Alto 2 metri esatti, il giocatore nato a Penne, ha affrontato la squadra vastese nella stagione 2010/2011, che non evoca certo ricordi dolci ai tifosi biancorossi.

Nonostante la struttura fisica importante, Di Carmine ha una grande rapidità e buona attitudine al tiro che lo rendono utilizzabile come pivot o ala. Con il suo ingresso nel roster vastese coach Di Salvatore potrà variare soluzioni tattiche a seconda dalla gara e degli avversari.

Gianluca Di Carmine si è già aggregato a Ierbs e compagni nel torneo in corso a Venafro. Terminata questa esperienza per lui sarà la volta di iniziare ad allenarsi con la nuova squadra e apprendere gli schemi di coach Di Salvatore in vista dell'esordio in campionato.

C'è attesa in queste ore per la decisione del Consiglio federale in merito alla prime due gare interne della BCC Vasto Basket. Sul PalaBCC pesano due giornate di squalifica comminate al termine della scorsa stagione agonistica. La dirigenza ha presentato ricorso contro questa decisione e ora è in attesa di sapere se il 6 ottobre, all'esordio con il Palestrina, si potrà giocare sul parquet amico.