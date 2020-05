Torna con una sconfitta dalla trasferta di Roseto la Vastese 1902. Finisce 2-0 con un gol per tempo che condannano i biancorossi. La prima rete è arrivata al 16' e porta la firma di Martinelli, al 56' il raddoppio di Gridelli. La squadra di mister Di Santo, nonostante qualche tentativo, non è riuscita a ribaltare il risultato. Al 95' Soria ha sbagliato un calcio di rigore. Si tratta della prima sconfitta in campionato con Di Santo in panchina.

La Vastese la prossima settimana sarà impegnata all'Aragona contro l'Acquaesapone, formazione con cui ha duellato nella scorsa stagione per la conquista della vittoria del campionato, ferma ancora a 0 punti in classifica e oggi sconfitta in casa dal Pineto.





I risultati della seconda giornata di Eccellenza. Acquaesapone-Pineto 1-2, Capistrello-River Casale 3-1, Francavilla-Civitella Roveto 5-3, Miglianico-Torrese 1-1, Rosetana-Vastese 2-0, San Nicolò-Alba Adriatica 2-0, San Salvo-Avezzano 1-2, Vasto Marina-Altinrocca 3-3, Virtus Cupello-Montorio 1-3

La classifica. Avezzano e San Nicolò 6, Capistrello, Montorio e Torrese 4, Alba Adriatica, Civitella Roveto, Francavilla, Pineto, River Casale, Rosetana, San Salvo e Vastese 3, Altinrocca, Miglianico e Vasto Marina 1, Acquaesapone e Virtus Cupello 0

Il prossimo turno. Domenica 22 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-San Salvo, Altinrocca-Francavilla, Avezzano-Civitella Roveto, Montorio-Rosetana, Pineto-Vasto Marina, River Casale-Miglianico, Torrese-San Nicolò, Vastese-Acquaesapone, Virtus Cupello-Capistrello