Prima sconfitta in campionato per il San Salvo. La compagine di Gallicchio cede 2-1 all'Avezzano. Marsicani in vantaggio al 7' con Moro. Al 41' Catalli fa il bis mentre al 46' del primo tempo Di Pietro sigla il gol della bandiera dei biancazzurri.

La partita. Partita vibrante e bella da vedere quella andata in scena oggi al “Bucci” tra il San Salvo e l’Avezzano. Il tecnico biancazzurro Gallicchio, che deve rinunciare agli squalificati Felice e Sasso, può recriminare per le tante occasioni sprecate dai suoi e per qualche sbavatura difensiva che ha portato alla vittoria di un Avezzano molto cinico. Al “Bucci” nessun tifoso ospite presente a causa della trasferta vietata ai supporter marsicani da parte delle autorità competenti.



Alla prima vera azione gli ospiti passano in vantaggio, sugli sviluppi di un punizione, grazie ad un tiro di Moro lasciato incredibilmente solo in area dalla difesa sansalvese. Un minuto dopo trema ancora il San Salvo ma Lepre calcia alto da due passi. Giuliano e compagni cercano di uscire fuori e si rendono pericolosi prima con un tiro di Cappelletti, bloccato da Di Girolamo, e poi con Quaranta che non aggancia da due passi un bel pallone fornitogli da Marinelli. Al 21’ ancora i locali sfiorano il pareggio ma Antenucci manca l’aggancio a pochi metri dalla porta ospite. Quattro minuti dopo l’episodio che potrebbe cambiare il match: Venditti commette fallo su Lapiccirella, il direttore di gara estrae il secondo giallo e il rosso per il giocatore marsicano.



Per il tecnino Torti una brutta tegola che condizionerà tutta la partita. Il San Salvo prende coraggio e sfiora il pareggio con un tiro di Marinelli bloccato a terra da Di Girolamo e con il giovane Cappelletti sempre attivo sulla corsia di destra. Alla mezz’ora Di Pietro calcia la sfera, Antenucci a due metri dalla linea di porta devia incredibilmente alto per la disperazione dei tifosi sansalvesi. Al 41’ arriva la beffa per il San Salvo: Catalli, lasciato solo in area come in occasione del primo gol, tira a colpo sicuro e trafigge Raspa. I biancazzurri non si deprimono e accorciano le distanze al 46’ grazie ad un tocco ravvicinato di Di Pietro.



Nel secondo tempo si gioca nella metà campo dell’Avezzano con i giocatori ospiti che cercano di addormentare la partita e perdere tempo in ogni azione. Al secondo della ripresa grande colpo di testa di Antenucci, l’estremo difensore riesce a bloccare la sfera innescando le numerose proteste dei locali perché la palla era apparsa al di là della linea di porta. La partita cresce di intensità e il San Salvo domina la gara in lungo e in largo. Al 60’ sugli sviluppi di un corner, rovesciata da manuale del calcio di Antenucci ma la palla si stampa sulla parte interna della traversa, tra le imprecazioni dei biancazzurri. Un minuto dopo sempre i locali protestano con Falasca, in giornata no, per un calcio di rigore su Cappelletti.



Ancora uno scatenato Antenucci ci prova al 68’ ma il suo tiro termina fuori. Il San Salvo insiste e la difesa ospite si salva con qualche affanno su un incursione in area di capitan Giuliano. A un quarto d’ora dal termine calcio di punizione di Quaranta e stacco aereo di Antenucci ma il bravo Di Girolamo si salva in angolo. Il tecnico Gallicchio sostituisce, tra qualche perplessità dei presenti, Giuliano e Di Pietro, i migliori tra i biancazzurri, con Tamburrino e Costantini. Fino al 94’ sono ancora i biancazzurri a rendersi pericolosi ma al triplice fischio è la squadra del presidente Paris a esultare per i preziosi tre punti conquistati.

Domenica i biancazzurri, ancora privi di Sasso e Felice, saranno impegnati a Alba Adriatica.





Tabellino

San Salvo-Avezzano 1-2 (1-2)



Reti: 7’ Moro (Avezzano), 41’ Catalli (Avezzano), 46’ Di Pietro (San Salvo).



San Salvo: Raspa, Giuliano (34’st Tamburrino), Izzi, Di Pietro (35’st Costantini), Lapiccirella, Sabella, Cappelletti (45’st Ferrante), Quaranta, Marinelli, Gancitano, Antenucci. A disposizione: Coccia, Alberico, Del Borrello, Ramundo. Allenatore: Claudio Gallicchio



Avezzano: Di Girolamo, Valerio, Felli, Mauti, Celli, Venditti, Bisegna, Iommetti, Moro, Catalli, Lepre. A disposizione: Paghera, Damiani, Albertazzi R., Albertazzi A.. Allenatore: Antonio Torti.

Arbitro: Pierfabio Falasca di Pescara (Pellicciotta e Ferrante di Lanciano)



Espulso: Venditti al 26’pt per doppia ammonizione

Ammoniti: Di Girolamo (Avezzano), Izzi, Giuliano, Quaranta (San Salvo)

I risultati della seconda giornata di Eccellenza. Acquaesapone-Pineto 1-2, Capistrello-River Casale 3-1, Francavilla-Civitella Roveto 5-3, Miglianico-Torrese 1-1, Rosetana-Vastese 2-0, San Nicolò-Alba Adriatica 2-0, San Salvo-Avezzano 1-2, Vasto Marina-Altinrocca 3-3, Virtus Cupello-Montorio 1-3



La classifica. Avezzano e San Nicolò 6, Capistrello, Montorio e Torrese 4, Alba Adriatica, Civitella Roveto, Francavilla, Pineto, River Casale, Rosetana, San Salvo e Vastese 3, Altinrocca, Miglianico e Vasto Marina 1, Acquaesapone e Virtus Cupello 0



Il prossimo turno. Domenica 22 settembre ore 15.00. Alba Adriatica-San Salvo, Altinrocca-Francavilla, Avezzano-Civitella Roveto, Montorio-Rosetana, Pineto-Vasto Marina, River Casale-Miglianico, Torrese-San Nicolò, Vastese-Acquaesapone, Virtus Cupello-Capistrello

Luca Di Sciascio