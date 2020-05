Una gara di mountain bike che dura 24 ore non è un'impresa per tutti. La 24h Mtb Roma ha richiamato tantissimi partecipanti nella capitale per pedalare, senza sosta per un'intera giornata, nella cornice suggestiva del Parco degli Acquedotti. Anche da Vasto è partita una squadra, I Nucciaroni, per prendere parte alla staffetta iniziata alle 12 di ieri, sabato 14 settembre, per concludersi alla stessa ora di oggi. E ciclisti vastesi si sono fatti valere. "Su 43 squadre - raccontano orgogliose Carla e Anna, mogli di due componenti della squadra - I Nucciaroni sono arrivati 13esimi".

La squadra era composta da (in foto da sinistra): Antonio Del Villano, Giuseppe Nucciarone, Simone Marchesani (il Capitano), Danilo Giammichele, Nicola Travaglini, Fabio Giammichele e Graziano Foia.

"Sono stati davveri bravi, quindi meritano i complimenti - aggiungono Carla e Anna".