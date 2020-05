Dopo la sconfitta in Coppa Italia di Eccellenza a San Salvo la Vastese si ripresenta in campionato quasi al completo, l'unico indisponibile per la trasferta di Roseto è Spagnuolo. La Rosetana ha molti giovani e nella prima giornata ha perso 2-1 contro il River Casale e davanti al proprio pubblico vorrà rifarsi.

In campo andranno Cialdini tra i pali, i due terzini Pantalone e Cardone che mercoledì sono partiti dalla panchina, e uno tra Benedetti e Catenaro ad affiancare Triglione al centro della difesa, con il primo che sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare. A centrocampo solito terzetto Avantaggiato, Battista, Berardi, in avanti gli altri tre: Di Vito tra le linee, Soria e Antignani. Si gioca alle 15.00, dirige l'incontro Marco Calabrese di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Parisse e De Remigis di Teramo. Per chi fosse interessato a partecipare alla trasferta il ritrovo dei tifosi è fissato domenica alle ore 13.00 al terminal bus in via dei Conti Ricci.

All'Aragona gioca il Vasto Marina che dopo aver perso 2-1 al debutto ad Alba Adriatica punta a conquistare i primi tre punti della stagione. Dirige l'incontro Arturo D’Orsogna di Teramo, assistenti Giorgini e Conoscitore di Teramo. L'avversario è l'Altinrocca che alla prima, sul neutro di Cupello, è uscita sconfitta 2-1 ad opera del San Salvo che al "Davide Bucci" attende una delle favorite dell'Eccellenza abruzzese, l'Avezzano che nel turno precedente ha travolto 6-1 il Francavilla. Arbitra Pierfabio Falasca di Pescara, gli assistenti sono Pellicciotta e Ferrante di Lanciano.

Cerca il riscatto anche la Virtus Cupello contro il Montorio, la squadra di Memmo, dopo aver superato il turno di Coppa, vuole rimediare alla sconfitta di domenica scorsa per 3-2 a Civitella Roveto. Gli ospiti arrivano da un pareggio interno, l'unico della giornata, contro il Capistrello. Dirige Davide Ranalli di Pescara, guardalinee Imbastaro e D’Ovidio di Lanciano.

In Promozione il Real Tigre, reduce dalla sconfitta interna per 1-0 contro la Virtus Ortona di sabato scorso, va a Ripa Teatina contro la Valle del Foro, si gioca oggi alle 15.30, il direttore di gara è Stefano Di Giovanni di Pescara, coadiuvato da Intilangelo dell'Aquila e D’Orazio di Lanciano.

Il programma della seconda giornata di Eccellenza. Domenica 15 settembre ore 15.00. Acquaesapone-Pineto, Capistrello-River Casale, Francavilla-Civitella Roveto, Miglianico-Torrese, Rosetana-Vastese, San Nicolò-Alba Adriatica, San Salvo-Avezzano, Vasto Marina-Altinrocca, Virtus Cupello-Montorio.

La classifica. Avezzano, Torrese, San Nicolò, Alba Adriatica, Vastese, San Salvo, River Casale, Civitella Roveto 3, Capistrello e Montorio 1, Virtus Cupello, Rosetana, Altinrocca, Vasto Marina, Miglianico, Pineto, Acquaesapone, Francavilla 0