E’ un 34enne tunisino il rapinatore che ha cercato di strappare la collana a una pensuonata che ieri mattina camminava in via Alfieri, nel centro di Vasto.

Nel giro di poco più di 24 ore, "è stato identificato e denunciato, dai carabinieri di Vasto, l’autore della tentata rapina avvenuta, ieri mattina, in via Alfieri, ai danni di una pensionata di 73 anni del luogo. L’attività d’indagine avviata dagli uomini dell’Arma, in breve tempo, ha permesso di identificare lo straniero che aveva aggredito l’anziana nel tentativo, peraltro non riuscito, di rubarle la collana che indossava", spiega una nota del Comando provinciale di Chieti.

"Si tratta di N.O., tunisino di 34 anni noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà con l’accusa di tentata rapina. Da giorni, a seguito degli ultimi eventi criminosi, oltre alle pattuglie in divisa presenti sul territorio quotidianamente, i carabinieri di Vasto hanno intensificato i controlli con militari in abiti civili che, a piedi ed in auto, si muovono nel centro abitato.

Grazie alle informazioni raccolte dai militari subito dopo l’accaduto e la sommaria descrizione fornita dalla vittima, che questa mattina ha formalizzato la denuncia presso gli uffici dell’Arma, è stato possibile identificare il 34enne, che vive a Vasto senza fissa dimora.



I controlli messi in campo dai carabinieri già nei giorni scorsi avevano dato i primi risultati. Uno straniero era stato identificato dai militari e nei suoi confronti era stata avanzata la richiesta del foglio di via obbligatorio all’autorità competente. L’uomo si era avvicinato ad una donna nel tentativo di scipparla ma le urla della signora lo avevano fatto desistere. I militari dell’Arma, subito intervenuti, lo avevano in poco tempo rintracciato".