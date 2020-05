Quando i carabinieri lo hanno fermato al termine di un breve inseguimento sulla circonvallazione Istoniense di Vasto, ha detto di non essersi fermato davanti alla paletta alzata perché il suo scooter era privo di assicurazione. Ma i militari non si sono fidati e lo hanno perquisito, trovandogli in tasca cinque dosi di eroina.

Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito nel carcere di Torre Sinello un 31enne di Cupello di cui il Comando provinciale dei carabinieri ha fornito solo le iniziali: C.G.

La ricostruzione dei fatti - Così ricostruisce l'accaduto il Comando provinciale di Chieti: "Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed ha provato a fuggire dando vita ad un breve inseguimento sulla circonvallazione Istoniense. E’ avvenuto ieri pomeriggio nel centro abitato di Vasto. Un uomo di 31 anni, C.G., disoccupato, residente in una frazione del comune di Cupello, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata ha messo a repentaglio la propria vita e quella dei passanti tentando di eludere i controlli di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Vasto. I militari, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale, vedendolo arrivare a forte velocità gli hanno intimato l’alt ma lui, invece di fermarsi, ha dato gas al suo scooter ed ha tentato di allontanarsi. La sua fuga è però durata poco perché i militari, saliti a bordo della gazzella, lo hanno raggiunto e fermato poco dopo. Il 31enne ha provato a giustificarsi con i carabinieri dicendo di essersi spaventato alla vista degli uomini in divisa poiché la sua moto era sprovvista di assicurazione. Effettivamente lo scooter era privo di regolare assicurazione, cosa che ha comportato poi il sequestro del mezzo. Ma ai carabinieri questa versione non ha convinto e per vederci chiaro hanno deciso di effettuare una perquisizione nei suoi confronti. E’ bastato controllare nelle tasche della giacca dell’uomo per capire che il reale motivo della sua fuga erano le 5 dosi di eroina che deteneva. Il 31enne è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Vasto, associato alla locale casa circondariale".