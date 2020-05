Del comitato sorto a San Salvo per sostenere Matteo Renzi l'unico Marotti che ne fa parte si chiama Tony Mariotti (non Arnaldo) e l'unico Cilli si chiama Antonio (non Luciano). Alla vigilia dell'autunno caldo dei congressi, si arroventa il clima politico nel Partito democratico di San Salvo. E' stizzita la replica del circolo San Salvo Adesso, che appoggia il sindaco di Firenze nella corsa alla leadership nazionale del Pd.

"San Salvo Adesso nasce con lo scopo preciso di rinnovare radicalmente il Partito democratico.

A quanti in questi giorni ci chiamano, per dissipare i dubbi e le perplessità generati dagli articoli di stampa apparsi sui quotidiani locali, vogliamo ribadire che fanno parte del comitato San Salvo Adesso: Mariotti… Tony e Cilli… Antonio. Noi siamo convinti che il rinnovamento vada tradotto in atti concreti.

Ci piacerebbe però ottenere qualche chiarimento a proposito di quanto espresso dal coordinamento del PD sulle dimissioni del consigliere Fabio Raspa dalla presidenza della commissione Affari Sociali: in un lungo comunicato il coordinamento esorta chiunque 'al silenzio e alla prudenza' e auspica 'una efficiente e proficua governabilità' con 'l’apporto di tutte le forze presenti in Consiglio'.

Ebbene il comitato San Salvo Adesso non comprende la necessità di queste esortazioni e di questi auspici. Abbiamo passato anni a dibattere intorno alla 'questione Affari Sociali', tema caldo anche dell'ultima campagna elettorale: nel momento in cui si dimette il presidente di questa importante commissione, il primo atto da compiere è quello di chiedere spiegazioni ed ottenere motivazioni pubbliche ed immediate, in nome della trasparenza istituzionale, poiché è di istituzioni che stiamo discutendo.

Inoltre il comitato San Salvo Adesso ritiene che il Pd non abbia il dovere di assicurare la governabilità, ma di svolgere il ruolo che gli è stato affidato dai cittadini: quello di fare un’opposizione attenta ed efficace, praticata in modo costruttivo, ma critico.

A nostro avviso le larghe intese hanno già mostrato ampiamente le loro criticità e i loro limiti: gli esempi romani sono per noi sufficienti. Riteniamo invece che il Pd debba impegnarsi per costruire un’alternativa valida a questa amministrazione cittadina, un’alternativa di sinistra".