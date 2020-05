Sono stati presentati ieri a Corfinio, in provincia dell'Aquila, i calendari della stagione 2013/14 di Prima e Seconda Categoria, tornei che vedranno impegnate molte squadre del vastese.

Premiate le società vincitrici dei campionati, consegnati anche i Premi Disciplina per la scorsa annata agonistica.



Per quanto riguarda la nostra zona ha ricevuto la coppa lo United Cupello per la vittoria del campionato di Seconda Categoria. In Terza invece i riconoscimenti sono arrivati per Real Montalfano, primo classificato e Casalanguida, vincente delle gare di play off.

In Prima Categoria sono cinque i gironi per il 2013/14. Nel B, vinto la passata stagione dal Real Tigre, ci saranno 16 squadre, nessuna di Vasto, ma tante del Vastese, comprese le due di Scerni: Casolana Calcio, Sporting San Salvo, Castelfrentano, Casalbordino, Guastameroli, Roccaspinalveti, Palombaro, Real San Giacomo 2006, Scerni, Fara San Martino, Tre Ville, Monteodorisio, Trigno Celenza, Spal Lanciano, United Cupello e Real Montazzoli. Si parte domenica 22 settembre alle 15.30, per finire dopo 30 giornate, domenica 11 maggio alle 16.30.

In Seconda Categoria le squadre della zona sono inserite nel girone G, sette i gironi totali, 14 le compagini presenti. Oltre all'Incoronata Calcio Vasto ci saranno anche Colledimezzo, Furci, Fossacesia, Real Montalfano, Fresa, Casalanguida, Gissi, Mario Turdo, Mario Tano, San Buono, Valle del Treste Liscia e Paglieta. Anche in questo caso si inizia domenica 22 settembre alle 15.30 per finire domenica 4 maggio alle 16.30.

In entrambi i tornei sono previsti play-off e play-out. La prima classificata di ogni girone sale direttamente alla categoria superiore, l'ultima retrocede.

La delegazione distrettuale della Figc ha comunicato giovedì l'organico del campionato di Terza Categoria Vasto per la stagione agonistica 2013/14, 12 squadre, due le vastesi al via: Real Porta Palazzo e Sporting Vasto, le altre sono Carunchio, Casalese, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini, Odorisiana, Real Alto Vastese, Virtus Tufillo e Virtus Rocca San Giovanni. In seguito sarà ufficializzato il calendario del torneo che inizierà ad ottobre.