Message Through The Window è uno spettacolo organizzato dal Centro Danza "Etoile" di Vasto, Cupello e Petacciato di Maria De Liberato, direttrice anche della compagnia di video arte "Pulse of Image", e con il Centro "Danza e Fitness" di Gissi di Loredana Rocchio.

Lo spettacolo si terrà sabato alle ore 20.30 e alle ore 22.00 presso le vetrine di Scarano in piazza Rossetti. Le allieve delle due scuole di danza si alterneranno in una serie di esibizioni, studiate appositamente per la particolare e suggestiva location delle vetrine, disposte su tre livelli, del negozio di abbigliamento.