Luca Irmici è di nuovo un giocatore della Vastese, il difensore di San Severo, classe 1981, ha firmato questa mattina l'accordo che lo legherà ancora alla società biancorossa. Tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione lo scorso anno, Irmici a fine stagione si era separato dalla Vastese.

Poi ad agosto il giocatore, stimato da mister Di Santo, ha preso parte all'amichevole all'Aragona contro il Montenero finita 3-0, ma nonostante un tentativo di ingaggio non fu trovato l'accordo tra le parti.

Accordo che invece è stato raggiungo nella mattinata di oggi. Il difensore però non potrà essere impiegato domani a Roseto per via di una squalifica relativa alla passata stagione. Sarà dunque disponibile a partire dalla prossima gara interna, in programma il 22 settembre, contro l'Acquaesapone.

"Sono molto felice ed orgoglioso di essere tornato alla Vastese - queste le prime parole di Irmici - questa è una squadra ambiziosa che può e deve fare bene. Fare l'Eccellenza abruzzese di vertice è una grande sfida, so che Avezzano e San Nicolò sono le favorite, ma noi possiamo dire la nostra. Mi spiace solo che ci sia stato qualche malinteso con la società in precedenza, ma si è risolto tutto per il meglio. Cosa mi ha convinto a tornare? Il gruppo che già conosco, un ambiente bellissimo, che va oltre il semplice rapporto tra compagni di squadra, siamo proprio amici con cui sto davvero molto bene. Ringrazio tanto mister Di Santo che mi ha sempre fatto sentire importante".

Il mercato della Vastese potrebbe non essere ancora concluso, dopo il difensore di esperienza la dirigenza cercherà di ingaggiare anche un centrocampista dai piedi buoni per andare incontro il più possibile alle richieste dell'allenatore.