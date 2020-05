Ore 15.30 - Un altro incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nella zona circostante il fiume Trigno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli.

Ore 10 - Ha ripreso a divampare nella notte l'incendio che ieri ha tenuto impegnate tre squadre di vigili del fuoco e altrettante della protezione civile tra via Maddalena e via San Biagio, nella zona occidentale di Vasto.

Le fiamme, che covavano sotto la cenere, hanno ripreso ad ardere a tarda sera, rendendo necessario un ulteriore intervento dei pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno spento i focolai sviluppatisi in corrispondenza di alcuni tronchi già bruciati nel pomeriggio. Stamani non si registrano ulteriori problemi. L'area distrutta dal rogo è molto vasta, evidenti i danni agli uliveti.