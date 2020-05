E’ con una bella iniziativa rivolta ai ragazzi ospiti della casa-famiglia Genova Rulli, che prendono il via le attività autunnali del Lions Club Vasto New Century. Grazie all’attenzione di un socio del club, dipendente della Cassa di Risparmio di Chieti, ed alla disponibilità dell’istituto bancario, sono stati donati ai ragazzi della casa-famiglia dei computer dotati di monitor ancora perfettamente funzionanti ma non più’ rispondenti agli standard tecnologici del circuito bancario.



Si tratta di PC che erano destinati alla dismissione, che, grazie ad alcuni soci, sono stati recuperati dalla sede centrale della banca e donati alla casa di accoglienza. Grande è stato l’entusiasmo dei ragazzi che adesso hanno a disposizione un maggio numero di mezzi informatici per poter svolgere le loro attività sia di studio che ludico-ricreative.



Questo episodio insegna che l'aiuto materiale, necessario per chi è in uno stato di bisogno o di difficoltà, non consiste solo nel donare ma a volte anche solo nell’essere attenti alle necessità altrui e sfruttare le opportunità che si presentano; infatti, è nella comunità che si tessono le reti della solidarietà.

Rosanna Di Toro