Finisce 2-2 a Ripa Teatina dove il Real Tigre, contro i padroni di casa della Valle del Foro, conquista il primo punto della stagione nella seconda giornata del campionato di Promozione.

La squadra di Liberatore, che sabato scorso aveva perso in casa 1-0 contro la Virtus Ortona, passa in svantaggio 15' quando Santarelli firma la prima rete dell'incontro su calcio di rigore. Non demordono i gialloneri e al 30' pareggiano con Madonna.

Al 36' Valle del Foro di nuovo in vantaggio con Paciocco, poi all'80', quando i padroni di casa sono da un minuto con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Costantini, Ferrazzo su rigore fissa il risultato sul 2-2.



La prossima giornata, mercoledì 18 settembre alle ore 15.30, il Real Tigre attende il Castiglione Val Fino al campo sportivo di Vasto Marina nel turno infrasettimanale.

Tabellino

Valle del Foro- Real Tigre 2-2 (2-1)



Marcatori: 15' Santarelli (Valle del Foro) rigore, 30' Madonna (Real Tigre), 36' Paciocco (Valle del Foro), 80' Ferrazzo (Real Tigre) rigore



Valle del Foro: Cecamore, Carlone, Iezzi, Calabrese, Costantini, Di Felice, Fusella, Santarelli, Marzano (65’ Di Meo), Paciocco (62’ Traorè), Musa (78’ La Cioppa). A disposizione Cascarano, Lombardini, Palanza, Reale, Allenatore Cicchitti



Real Tigre: Farina, Sabatini, Monteferrante (70’ Menabuoni), Vetta, Sanconcordio, D’Aiello (62’ Travaglini), Sottile (56’ De Foglio), Di Laudo, Di Foglio, Madonna, Ferrazzo. A disposizioneSmerilli, Carlucci, Di Giorgio, Lanfranchi. Allenatore Liberatore



Arbitro: Stefano Di Giovanni di Pescara (Intilangelo dell'Aquila e D’Orazio di Lanciano)



Ammoniti: D’Aiello (Real Tigre), Paciocco (Valle del Foro), Musa (Valle del Foro), Vetta (Real Tigre), Sabatini (Real Tigre), Menabuoni (Real Tigre)



Espulso: 79’ Costantini (Valle del Foro)