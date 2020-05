Con le prove libere di ieri è iniziato ufficialmente il weekend del Gran Premio di San Marino. Si corre sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli ed i piloti italiani ci terranno particolarmente a fare bene. Anche perchè sugli spalti ci sarà un gran numero di tifosi che sperano di vedere interrotto, almeno per un giorno, il dominio degli spagnoli.

In pista nella MotoGp, in sella alla Ducati del team Energy Pramac, il vastese Andrea Iannone, alla ricerca di un acuto in una stagione caratterizzata da infortuni e tante difficoltà. Una scia negativa che sembra essersi interrotta, perchè Iannone sta migliorando fisicamente e potrebbe riuscire ad affrontare questa ultima parte di stagione nel miglior modo possibile. "Questa mattina è stata piuttosto dura - ha dichiarato ieri al termine della doppia sessione di prove- , abbiamo fatto molta fatica anche se in realtà, mi aspettavo che tornare su questa pista sarebbe stato più facile.

Non avevo assolutamente fiducia con la moto e con le gomme, era come correre sul ghiaccio, e non mi fidavo a spingere di più. Oggi pomeriggio è andata molto meglio, le gomme avevano più grip, potevo frenare più forte ed alla fine ho migliorato molto raggiungendo il mio miglior tempo registrato durante i test. Da domani ci impegneremo per migliorarlo. La spalla va bene, ho più forza rispetto alle tre gare precedenti anche se il dolore non è passato del tutto. Ora mi devo concentrare per il resto del weekend".

Lui sarà in pista e il suo fan club sarà sugli spalti. Questa notte alle 3 partirà il bus che porterà "l'onda gialla" fino in Romagna per tifare a gran voce Andrea Iannone. In tribuna lo spettacolo sarà degno di quello in pista. Da parte del fan club ufficiale di Ian29 tante sorprese e un nuovo striscione gigante tutto dedicato al loro beniamino.

Appuntamento per oggi, con le qualifiche, e poi domani, con il Gran Premio di Misano, 13ª prova della stagione.