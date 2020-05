Come ormai da consuetudine, si rinnova anche quest’anno, sabato 14 settembre, l’appuntamento per i festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza a Montalfano di Cupello. I festeggiamenti avranno inizio con i fuochi pirotecnici alle 8 del mattino.



Nel pomeriggio, alle ore 15, ci saranno i giochi popolari e alle ore 17.30 la Santa Messa con la Solenne Processione accompagnata, per le strade della frazione, dal complesso Bandistico “Tanino De Vicentiis” di Lanciano.



Dopo il momento religioso ci saranno i giochi pirici mentre in serata ci sarà lo spettacolo dell’orchestra “Tocco di Classe” speciale guest Mario Torricella. A conclusione della festa i suggestivi fuochi d’artificio della ditta Lanci di Guastameroli.



A garantire l’assistenza durante la festa ci saranno i volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo.





Il coordinatore del Comitato Feste

Nicola Scutti