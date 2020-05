In attesa della sua seconda marcia a piedi, che stavolta avrà come obiettivo il Vaticano, Antonio Borromeo, referente a Vasto dell'associazione Che colpa ho io, ha chiamato a raccolta un gruppo di esperti per discutere sul tema Affidamento condiviso, bilancio a 7 anni dalla legge n°54 del 2006.

Il convegno si è svolto nei giorni scorsi nella sala conferenze dell'Hotel Rio di Vasto Marina.

"Durante il mio viaggio a piedi in giro per la Penisola - ha detto Borromeo, ormai noto col soprannome di Papi Gump - avevo deciso che una volta rientrato a Vasto avrei organizzato un convegno con tutte le persone incontrate durante il percorso, devo ringraziare Massimo Desiati per l'importante aiuto e la pazienza, ma anche Nicola Baiocco del Rio che mi ha permesso di avere cinque stanze e una sala convegni gratuitamente, incluso vitto e alloggio per i relatori".

Un appuntamento utile per far capire a chi vive situazioni di questo tipo le particolarità di questa legge, ma anche per chi ne è distanze, che ha già ottenuto un buon numero di prenotazioni da tutta Italia, "dispiace solo - ha concluso Borromeo - che ci sono tante persone che sarebbero venute con piacere, me lo hanno scritto, papà separati che non hanno soldi perchè spendono gran parte dei loro guadagni per il mantenimento dei figli".