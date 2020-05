E' stato pubblicato sul sito del Comune di Vasto il programma per le feste patronali 2013. Domenica 29 e lunedì 30 la città di Vasto celebrerà il suo santo patrono con appuntamenti religiosi e di divertimento. Il programma prevede l'apertura dei festeggiamenti domenica 29 alle ore 9. A Santa Maria maggiore, dove verrà portata la statua del Santo, la celebrazione delle Messe, con quella delle ore 11 presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte. Alle 10.30 e alle 20.30 il gran concerto bandistico "Città di Lauro" in corso Nuova Italia.

Il giorno successivo, lunedì 30, la Santa Messa delle ore 18 sarà seguita dalla solenne processione che riporterà la statua di San Michele nella sua chiesetta. Alle 10.30 e alle 20.30 il gran concerto bandistico "Città di Lecce", sempre in corso Nuova Italia. Alle 22 l'appuntamento è in piazza del Popolo con il concerto gratuito dei Nomadi. Alle 24 i fuochi pirotecnici che chiuderanno la festa.

Il luna park, che negli ultimi anni era stato allestito in viale Paul Harris, dovrebbe essere spostato al quartiere San Paolo, in piazza Spataro, molto lontano dal centro storico, cuore della festa, mentre le giostre dedicate ai più piccoli saranno in piazzale Histonium, che quindi resterà chiuso al parcheggio.