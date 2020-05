Organizzato dal Cai-club alpino italiano e dal Gruppo micologico vastese, inizierà il 16 settembre il Corso di base di micologia, ecologia e ambiente.

"Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato necessario per ottenere il tesserino di cercatore di funghi sul territorio regionale, o per rinnovare il tesserino ottenuto per autocertificazione, secondo l’attuale normativa della Regione Abruzzo, la numero 9 del 3 marzo 2010", spiega Andrea Schieda, responsabile del Gruppo micologico vastese: "Come sempre abbiamo voluto privilegiare la formazione, attività indispensabile a chi si vuole avvicinare per la prima volta allo studio dei funghi e sicuramente importante per chi già ha conoscenze di questo stupendo, meraviglioso ma pericolosissimo mondo dei funghi. Per questo abbiamo curato l’organizzazione di un Corso di Micologia di Base previsto tutti i lunedì dal 16 settembre fino al 28 ottobre 2013, dalle 18,00 alle 20,30; nella sede della sezione Cai di Vasto in via delle Cisterne 4, vicino alla chiesa di Santa Maria; sono state previste, oltre alle lezioni in aula con i funghi dal vero, anche una serie di escursione per verificare sul campo le nozioni apprese in aula".