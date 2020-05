La notizia è di quelle che lasciano senza parole: Silvio Marinaro ha lasciato la BCC Vasto Basket. E' la stessa società biancorossa a dare la conferma di una notizia che nell'ambiente era nota già da un paio di giorni, da quando il giovane cestista non si era presentato al PalaBCC per l'amichevole contro il Pescara. In mattinata Marinaro era passato al palazzetto per riprendere le sue cose dall'armadietto nello spogliatoio e aveva informato di questa sua scelta società, tecnici e compagni di squadra.

Poi si è chiuso nel suo silenzio. A chi gli ha chiesto spiegazioni su questa sua decisione improvvisa ha solo risposto che si tratta di scelte legate alla famiglia e al lavoro. Le stesse cose che ha ripetuto anche alla società e a tutti gli altri. Una scelta personale, e sembra proprio definitiva, a cui ora non vuole aggiungere altre parole.

L'incredulità nell'ambiente biancorosso è tanta. Silvio Marinaro lo scorso anno era stato nominato vicecapitano. Per lui, che aveva vissuto stagioni ad alto livello nel settore giovanile del Teramo di serie A, tornare a Vasto era stata una scelta di vita, per potersi impegnare nell'attività di famiglia e continuare a giocare a basket da protagonista, seguendo le orme, insieme all'altro vastese Vittorio Ierbs, di Sergio Desiati e Saverio Celenza, una vita in biancorosso.

E invece nella "bilancia" delle scelte di vita in questo momento Marinaro ha preso la decisione di staccarsi dal basket. Una decisione che, per uno che ha la palla a spicchi tatuata sulla pelle, deve essere stata particolarmente sofferta. "Siamo molto dispiaciuti - commenta il capitano dei biancorossi Vittorio Ierbs - perchè perdiamo un giocatore davvero importante. Però abbiamo il dovere di guardare avanti perchè l'inizio della stagione si avvicina". Dopo la "diplomazia" da capitano c'è spazio anche per parole cariche di emozioni. "Per me Silvio oltre ad essere un compagno di squadra è anche un fratello. Sono certo che tutto ciò mi mancherà".

Nelle ultime ore c'era stata la speranza che quella di Marinaro fosse una decisione dettata dall'impulsività e che quindi potesse essere rivista. Ma lui si è dimostrato fermo nella sua scelta, non lasciando porte aperte a ripensamenti.

Ora la BCC Vasto Basket, che nella sua nota ha voluto esprimere i ringraziamenti a Marinaro per i tanti successi di cui è stato protagonista sul campo, si trova a dover fare i conti con una situazione assolutamente imprevedibile. A tre settimane dall'inizio della stagione perdere un giocatore così importante riporterà necessariamente la società del presidente Spadaccini sul mercato. Il campionato di Divisione Nazionale B sarà difficile e c'è bisogno di portare il prima possibile nel roster un giocatore di qualità che possa dare manforte alla causa.