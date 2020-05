Al Pantini-Pudente accoglienza

Da ieri tutti gli studenti sono tornati sui banchi per affrontare un nuovo anno. Al Liceo Pantini-Pudente, prima di dare il via alle regolari attività scolastiche, vi è stata una semplice ma suggestiva cerimonia di accoglienza organizzata dalla dirigente Letizia Daniele. Tutti i ragazzi che per la prima volta entravano nei diversi indirizzi della scuola superiore si sono incontrati presso l'auditorium del Liceo Artistico.

Qui è stata la dirigente Daniele a fare il primo appello, chiamandoli uno ad uno per dare loro il benvenuto nel nuovo istituto che, per 5 anni, sarà la loro seconda casa. E' stata una cerimonia di accoglienza accompagnata dalla musica e dal canto degli studenti della scuola, sempre pronti a regalare emozioni nei momenti importanti della vita dell'istituto.

Al termine della cerimonia i neo-liceali si sono spostati nelle classi, dislocate nei tre edifici che compongono la scuola, per iniziare con le lezioni del nuovo anno scolastico.

Foto di Ludovica Meo