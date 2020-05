Siringa abbandonata da quattro giorni in via Po, nel centro di Vasto.

"È uno scandalo. Già nessuno fa niente per combattere la tossicodipendenza che sta flagellando la nostra cittadina, però, il fregarsene di una siringa abbandonata da 4 giorni in Via Po, è inammissibile. E a 10 metri ci sono bambini che giocano tranquillamente. Gli operatori ecologici non sono in grado di rimuovere la siringa?" chiede Clemente Izzi, che ha inviato questa foto a ZonaLocale.it.