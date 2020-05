Amichevole di lusso questo pomeriggio per lo United Cupello. La squadra allenata da Giuseppe Di Francesco ha ricevuto al campo sportivo di Cupello il Chieti allenato dall'ex Pro Vasto Pino Di Meo e con in squadra il vastese Nicola Della Penna (tenuto a riposo). Per i padroni di casa un ottimo test contro un'avversario di livello. Prima del calcio d'inizio, in cui c'è stato un simpatico "giallo" per l'assenza del direttore di gara (sostituito dal giocatore cupellese Scarpitta), foto di gruppo e scambio di doni tra le due dirigenze e i capitani.

Poi la parola è passata al campo con i padroni di casa che hanno dato il massimo per disputare un buon match contro una formazione di livello superiore. Per nulla intimoriti dagli avversari, i cupellesi hanno tenuto botta a molti degli attacchi dei neroverdi, cercando anche qualche incursione in area avversaria.

Alla fine della gara il punteggio è di 6-0, un passivo tutto sommato accettabile viste le molte categorie di differenza tra United, in Prima Categoria, e Chieti, in Seconda Divisione Lega Pro. Applausi per i ragazzi del presidente Oreste Di Francesco sia durante il match che a fine gara. Per loro è stata certamente una giornata da incorniciare che darà tanto morale in vista dei prossimi impegni stagionali.