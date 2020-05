Riparte l’attività sportiva della società Virtus Vasto Calcio, per il quarto anno consecutivo i corsi della scuola calcio sono gratuiti per ragazzi e ragazze la cui fascia di età è compresa tra i 5 e 18 anni. Le iscrizioni sono già aperte e per chi volesse si possono effettuare presso il campo sportivo della zona San Paolo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.



Grande novità di quest’anno è la stretta collaborazione con la Virtus Lanciano, squadra che milita in serie B. La collaborazione consiste nella cooperazione dei tecnici del Lanciano Calcio con i tecnici della Virtus Vasto. In considerazione della collaborazione si sono svolti al campo San Paolo di Vasto già due amichevoli sabato 7 settembre e mercoledì 11 settembre tra gli allievi e giovanissimi regionali Virtus Vasto e gli allievi e giovanissimi nazionali Virtus Lanciano, questi ed altri incontri si ripeteranno con costanza,con tutte le categorie.



La Virtus Lanciano, nella stagione calcistica 2013/2014, parteciperà ai campionati allievi e giovanissimi nazionali e avrà nel suo girone squadre come Inter e Milan. Grande soddisfazione da vivere per diversi ragazzi della Virtus Vasto che sono stati tesserati dal Lanciano e che avranno quindi la grande possibilità di confrontarsi e farsi notare dai tecnici dei club più prestigiosi d’Italia.



La scuola calcio Virtus Vasto ha una storia lunga di grandi successi, ne fanno parte tecnici, preparatori atletici e preparatori dei portieri estremamente preparati e qualificati, nel corso di questi anni ha “sfornato” diversi ragazzi nelle varie categorie calcistiche, ovviamente fino alla serie A. Vanta un numero considerevole di ragazzi iscritti perché non è improntata a formare esclusivamente il calciatore ma soprattutto “l’uomo”. Mette a disposizione varie strutture, all’aperto per i più grandi e coperte per i più piccoli.

Quest’anno dal punto di vista tecnico ci sono due grandi novità con l’inserimento nella categoria esordienti del Mister Michele De Foglio ex bandiera della Pro Vasto con esperienze anche in serie B ed il ritorno di Cesario Roberto (uno dei tecnici più preparati nei settori giovanili,basti pensare alle tante finali nazionali che le sue squadre giovanili hanno disputato) nella categoria giovanissimi regionali.



Grande soddisfazione da parte della società ed in particolare del presidente Acquarola e del presidente onorario Massimo Giannone per aver allestito uno staff tecnico di grande qualità.



Per info: 3407205219-3472365330- 330301257