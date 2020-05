Su iniziativa della Società vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” e del Comune di Vasto, mercoledì 18 settembre 2013, alle ore 17,30, presso la Sala della Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, sarà presentato il volume, scritto dalla prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti “Aspetti Letterari del Settecento Italiano” - dal carteggio Giuseppe Tiberii-Giuseppe Pelli Bencivenni (Bulzoni Editore).

Relatori saranno il dott. Mauro Tedeschini, direttore de “Il Centro”, e il prof. Luigi Murolo, docente presso il Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto. Avrà il ruolo di moderatore il critico letterario Tito Spinelli.

La stessa autrice ci ha lasciato una dichiarazione sull’importanza della sua fatica letteraria. “Le lettere di Giuseppe Tiberii, - ha sottolineato la prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti - inviate nell’arco di oltre vent’anni (1770-1791) a Giuseppe Pelli Bencivenni, e pubblicate qui per la prima volta, sono divenute il punto di partenza per un’indagine su aspetti e figure della cultura del settecento, relativa prevalentemente alle aree di appartenenza dei personaggi, Vasto e il Regno di Napoli per quanto concerne il Tiberii, Firenze e il Granducato di Toscana per quel che riguarda il Pelli Bencivenni”.

“I due intellettuali, - ha continuato la professoressa- Tiberii legato al mondo dell’Arcadia, ma attento alle nuove proposte culturali, Pelli Bencivenni attratto e inserito nelle dinamiche del movimento riformista illuministico, sono espressione del clima erudito, dell’amore per le antichità e per l’arte, della moderazione con la quale si configurò l’illuminismo italiano”.

“L’analisi dei personaggi – ha concluso la Izzi - (i cui profili arricchiscono la lettura di un’epoca tra le più importanti, il dinamismo di quella “repubblica delle lettere” basilare per il nuovo corso, per la concezione moderna della nostra cultura), rende questo spaccato storico-letterario di grande interesse”.

Ricordiamo che l’autrice Gabriella Izzi Benedetti è nata a Vasto, si è laureata in Lettere (Università degli Studi di Genova) e vive a Firenze città di suo marito. Si è dedicata all'insegnamen­to. Esperta del metodo di catalogazione Dewey, è stata responsabile di Bi­blioteche scolastiche. Collabora con riviste culturali e di attualità. E’ presente in antologie letterarie, in pubblicazioni a più voci. E’ inserita in testi di storia della letteratura. Ha ricevuto numerosi premi. E’ socia del P.E.N. club; opera culturalmente presso associazioni fra cui il Centro UNESCO di Firenze. E’ presidente della Società vastese di Storia Patria e da vari anni è Presidente di Giuria del “Premio Nazionale Histonium” per la sezione “libro edito di narrativa” Tra le pubblicazioni Momenti, liriche,‘89;L'anno delle meduse racconti, ‘91; Prima che il cerchio si chiuda, liriche,‘91; Luigi Marchesani, un medico, uno storico, un archeologo, saggio ’92 -'95;Nell'ora della prima neve, romanzo ‘96; L'isola felice, racconti, ‘98; 1844 - Nascita dello Spedale Comunale di Vasto, saggio,’99, in coll. con Puccio Benedetti; Il telaio impazzito, romanzo 2000; II dramma della Passione nel Medioevo abruz­zese, saggio, ‘02; Guida alla lettura della Storia di Vasto di Luigi Marchesani, in coll. con Puccio Benedet­ti, ‘03; II Demiurgo, romanzo, ‘04; Krónos, liriche, ‘05; Tempo d’autunno romanzo, ‘08. Artisti vastesi nel mondo, saggio ’09 -‘011; L’evoluzione della scienza e dell’etica in medicina, il contributo del dott. Luigi Marchesani saggio, in coll. con G. Battista Muraro, ‘011.

Luigi Medea