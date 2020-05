Più di tre ore di lavoro sono state necessarie alle squadre d'emergenza per spegnere l'incendio che era divampato ieri sera a Carpineto Sinello. Ad andare a fuoco una vasta porzione di terreno collinare, lungo la strada che collega il comune del Vastese con Casalanguida. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gissi e i volontari della Protezione Civile di Gissi. Insieme a loro uomini della Vigilanza Ambientale.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate attorno alle 23 e proseguite per diverse ore. Le fiamme, che in alcuni frangenti hanno raggiunto diversi metri di altezza ed erano visibili a grande distanza, hanno attaccato anche diversi ulivi che si trovavano ai margini della vegetazione andata poi a fuoco per un totale stimato in oltre 4 ettari.

Preoccupazione per le abitazioni che si trovavano in cima alla zona collinare, ma gli operatori sul campo hanno mantenuto sempre le fiamme a distanza di sicurezza.