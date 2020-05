Oggi, giovedì 12 settembre, alle ore 17, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, saranno consegnati agli alunni di alcune classi i testi scolatici della rete nazionale “Book in progress”, che vede come scuola capofila l'Istituto “Majorana” di Brindisi. I testi sono stati scritti dai docenti della rete e costano ciascuno 6 euro (praticamente il solo costo di stampa). Una classe prima, dunque, arriva a spendere per ben 15 libri di testo soltanto 90 euro.

Il “Mattei” di Vasto è l'unica scuola in Abruzzo a far parte della rete. Una classe prima del Liceo delle Scienze Applicate del “Mattei” avrà a disposizione i testi in questione sia in formato cartaceo (anche in versione pdf) sia in formato multimediale per iPad, che è in pratica un vero e proprio libro interattivo.