Sabato 14 settembre 2013 e' in programma, dalla collaborazione di Art & Project-La Murrina, Giuseppe Ottaviano Parrucchieri e Muzak eventi, "The circus art" dove design, fotografia, hair look si fondono in un percorso d'arte per dare vita a delle suggestioni di forme e colori. Si tratta di un evento unico nel suo genere dove, attività commerciali di diversi settori, si uniscono per realizzare forme ed emozioni senza precedenti. Parliamo del noto negozio di arredamento Art & Project -La Murrina, sede dell'evento, che ospiterà modelle pettinate dai parrucchieri dell'Hair Studio di Giuseppe Ottaviano ed immortalate dallo studio fotografico Photorama.

Il tutto in una cornice di degustazioni di dolci emozioni de "La Dolce Vita" accompagnate da vini della "Tenuta Ulisse". A garantire la riuscita dell'evento la saggia regia di Nando Miscione della Muzak eventi che tende a sottolineare anche la presenza alla serata di una violinista che allieterà gli ospiti presenti.



Ed allora appuntamento a sabato 14 settembre 2013 dalle 18:30 alle 22:00 presso Art & Project in corso Mazzini n.338 Vasto. Ingresso libero.

Info 0873-362217