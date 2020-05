Mai pensato di fare il portavoce del sindaco di Vasto. Lo afferma Nicola Dario, replicando a "La rubrica di Geronimo, a firma di Gabriele Cerulli", che "mi indica in 'pole position nella candidatura a ruolo di Portavoce del Comune di Vasto'. La notizia - dichiara Dario - è priva di qualsiasi fondamento, ed è da ritenersi frutto di (ancorché mal utilizzata nei miei confronti) fantasia dell’autore. Come ha scritto Italo Calvino in Lezioni americane: la fantasia è un posto dove ci piove dentro".